Kaheksa ettevõtte 27 toodet said sellel nädalal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas toimunud toidutoodete hindamise tulemusel pääsukesemärgi Tunnustatud Eesti Maitse kandmise õiguse. Pääsukesemärk näitab lisaks kõrgele kvaliteedile seda, et toote valmistamisel kasutatud põhitooraine on kodumaist päritolu.