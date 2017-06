Tulevikutalendi stipendiumi pälvisid kaks Lääne-Viru noort

Tulevikutalendi stipendiumi pälvisid kultuurikategoorias noor kirjanik Heli Kukk ja kõigest 12-aastane nutisportlane Eva-Maria Raudsepp.

Teise koha ja 1000 euro suuruse stipendiumi võitnud Tapa gümnaasiumi 11. humanitaarklassi õppuri Heli Kuke näol on tegemist neiuga, kes armastab sõnadest moodustuvat muinasjutumaailma. Ta soovib kirjanduses jõuda kaugele, eelkõige aga avaldada iseseisvalt päris oma raamatu. Tänaseks on Heli Kuke sulest ilmunud üheksa teost internetis, mis viivad lugeja fantaasiamaale, näitavad reaalse elu karmimat külge või tõmbavad kaasa jälitustegevusse. Samuti saab nautida tema kirja pandud luuletusi luulekogus.

Heli Kukk on saavutanud märkimisväärseid tulemusi luule- ja kirjanduskonkurssidel, näiteks võitnud kirjandusvõistluse Wattpad’is, Virumaa laste luulevõistluse, tema tööd on leidnud äramärkimist riiklikul esseekonkursil. Stipendiumiraha soovib neiu kasutada eelkõige selleks, et oma raamat lõpetada ning see omaalgatuslikult avaldada. Lisaks tahab ta anda oma panuse Eesti Wattpaderite kokkutuleku korraldamisse.

Tamsalu gümnaasiumi 5. klassi õpilane Eva-Maria Raudsepp pälvis konkursil teadustalendi kolmanda koha stipendiumi. Neiu on nutikas ja osav nii reaalainetes kui ka spordis. Ta on viis aastat tegelenud pranglimise ehk aja peale peast arvutamisega ja kaks aastat aktiivselt nutispordiga.

Kõigest 12-aastane Eva-Maria Raudsepp on juba võitnud esikoha robootikavõitluse FLL põhiväärtuste eelvoorus, samuti FLL-i esitluse esikohakarika. Maakondlikelt pranglimise võistlustelt on tal ette näidata kolm esikohta, lisaks lugematutele headele saavutustele erinevatel nutispordivõistlustel on tema nimel ka esikoht Eesti nutispordi meistrivõistlustelt 4.-5. klasside arvestuses. Lisaks on neiu pälvinud eriauhinna eelmise aasta Robotexil ja pääses finaali tänavusel mänguloomise võistlusel Hitsa Mängumaraton.

Stipendiumi soovib noor multitalent Eva-Maria kasutada teaduslaagrites käimiseks ning eriliste paikade külastamiseks.

Läbi aastate on Lääne-Virumaa noorte seas olnud kõige suurema kandideerijate arvuga spordi- ja kultuurikategooria, kuhu ka tänavu laekus neljast kategooriast kõige enam avaldusi. Tihedaima konkurentsiga spordi- ja kultuurivaldkonnale järgnevad ettevõtlikkus- ja teadustalendid.

Kõige suuremat aktiivsust on talendikonkursil üles näidanud maakonnakeskuste koolide 5.-12. klasside õpilased. Suurim hulk avaldusi jõudis hindamisele Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Tartumaalt.