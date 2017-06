Aqva hooldab juunikuus vee- ja saunakeskust ning remondib hotellitube

“Selleks tuleb bassein tühjaks lasta,” kommenteeris Kusma. Veekeskuse basseinid iseenesest remonti ei vaja, küll saab aga neid puhastada ja hooldada.

Pärast jaanipäeva lähevad uuendamisele Aqva peamaja numbritoad. “Uues majas majutame inimesi ikka ning ka vee- ja saunakeskus on avatud,” lausus Roman Kusma.

Kuigi toad on Kusma sõnul veel suhteliselt kõbusad, otsustati remont siiski ette võtta, et hoida taset ja kvaliteeti.

“Eks iga asi kulub, taolise suure kasutuse juures seda enam,” märkis ta ning lisas, et Aqva soovib klientidele ikka parimat pakkuda.

Kahe maja peale kokku on Aqval 120 hotellituba, suvel on neist 75 remondis. Uuenenud hotellitoad on valmis külalisi vastu võtma alates 10. augustist.