Minister kutsus tervaviljakasvatajaid koostööle

Tamm kutsus oma ettekandes teraviljatootjaid üles investeerima seakasvatusse. "Teraviljatootjad võiksid seakasvatajatega koostööd teha ja oma teraviljasaagile loomakasvatuse kaudu suuremat väärtust anda. See toetaks sealiha tootmist ning aitaks kaasa toidusõltumatuse tagamisele," rääkis minister.

Ta rõhutas ettekandes riigipoolsete toetuste olulisust ja tõi välja sealiha kasvava hinna. "Turusituatsioon on paranenud ja tänu toetustele hakkab sektor turuolukorraga kohanema. Valitsus viis sisse tõusigade aretustoetuse ja samuti on seakasvatussektorit aidanud erakorraline kohandamistoetus. On oluline, et põllumehed kasutaksid oma konkurentsipositsiooni parandamiseks ja turujõu suurendamiseks ka teisi Euroopa Liidu ning riigi pakutavaid toetusmeetmeid," rääkis maaeluminister Tamm.

"Sealiha on eelistatuim lihaliik Eestis ja selle hind on alates 2016. aasta maikuust tõusnud. Samas on tõus olnud Euroopa Liidu keskmisest tagasihoidlikum," lisas ta. "Eesti rahvas tahab süüa kodumaist sealiha ja seepärast tuleb Eesti seakasvatus viia tasemele, kus Eesti seakasvatajad suudaksid toota Eesti rahvale kogu vajaliku sealiha."

Tarmo Tamm sõnas, et sektori kriisist väljumist toetab riik ka uute eksportturgude avamise ja Eesti toidu tutvustamise kaudu. "Näiteks töötab veterinaar- ja toiduamet selle nimel, et turg avaneks Singapuri, USA-sse ja Kanadasse. Samuti propageerime Eesti elanike seas kodumaist toitu ja tutvustame Eesti toitu välisriikides. Viimati toimusid Eesti toitu tutvustavad üritused Hiinas ja Jaapanis," märkis ta konverentsil peetud ettekandes.