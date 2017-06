Poes Sõbralt Sõbrale värvis Teivi Gabriel mõne tunni jooksul pruunist siniseks nõukogudeaegse öökapi. “Tumesinine ja kuldne on praegu populaarne kooslus, samuti abstraktsete mustrite kasutamine,” kommenteeris värvimeister oma nägemust kapile uue ilme andmisest. Kapi oli ta soetanud sama keti poest 4.35 euro eest, sinist värvi kulus umbes viie euro eest ning kuldset umbes ühe euro eest, šablooni maksumuseks võib pidada viit eurot – ehk redisainitud kapp läks maksma umbes 15 eurot, kui eeldada, et pintslid ja teip on majapidamises juba varasemast olemas.

FOTO: Marianne Loorents