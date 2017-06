Minu koduküla oli Vaeküla. See on küla kümne kilomeetri kaugusel Rakverest. Sõitke mööda Tallinna–Narva maanteed, peagi pärast Sõmerut näitab teeviit, et neljakilomeetrise sõidu järel jõuate Vaekülla, mööduge kunagisest uhkest meelelahutuskantsist Kaarli klubist – ja oletegi kohal.