Mais toimetati Rakveres kainestusmajja 33 inimest

Rakvere arestimaja vanem Kalle Kippar rääkis, et alaealised tuuakse arestimajja vaid juhul, kui politseipatrullil puudub võimalus nad koju toimetada ja vanematele või hooldajale üle anda. "Proovitakse leida noorukile parim lahendus. Ka täiskasvanud toimetatakse arestimajja vaid juhul, kui nende eluase on kojutoimetamiseks liiga kaugel, või kui on alust arvata, et isik võib järelevalveta jäädes ise endale ohtlik olla," ütles Kippar.

Ta tunnistas, et suur osa isikuid satub arestimajja rohkem kui ühel korral.

Arestimaja vanem ütles, et maikuus kainenema toodute hulk ei erinenud varasematest.

"Käesoleva aasta jooksul oli arestimajas enim inimesi kainenemas aprillis. Siis oli neid 41, nende hulgas oli ka alkoholijoobes naisterahvas Soomest. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toodi kainenema 32 isikut," teatas Kippar.