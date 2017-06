Teisipäeval Rakvere gümnaasiumis toimunud avalikul arutelukoosolekul “Parim asukoht riigigümnaasiumile on ...” tekitas küsimusi linnapea ja haridusvaldkonda kureeriva abilinnapea puudumine. Ridade vahelt saab lugeda, et põhjuseks on tegelikult tõik, et neid koosolekuid peetakse valimissõuks.