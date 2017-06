Kodukohvikutes saab käia tänasest pühapäevani

Kui mullu halva ilmaga käis korraldajate sõnul igas kohvikus keskmiselt 200–300 inimest, siis Männiku hinnangul jagub külastajaid kindlasti igale poole ka tänavu. “Loodan väga, et pühapäev on armas päev, mil inimesed lähevad koos peredega välja ja külastavad kodukohvikuid ja -aedu, kuhu tavaliselt ei satuta, ning saadakse juurde rohkesti teretuttavaid. See kindlasti ühendab linna inimesi,” leidis Riina Männik. “Kohvikuid on pidamas nii pered kui ka sõpruskonnad. Mitmed väikesed ettevõtted kasutavad kodukohvikut ka enda reklaamimiseks, lisaks kohviku pidamisele nähakse selles võimalust ennast ja oma tegevust tutvustada.”

Sel aastal oli välja kuulutatud, et kodukohvikud võivad tegutseda terve nädala jooksul, kuid avatud eelistatakse olla siiski reedest pühapäevani – kõige rohkem kohvikuid on avatud just pühapäeval.

Tihedalt on kodukohvikuid pikitud Pika ja Kunderi tänava lõigule, kuid neid jagub mujalegi.

Männiku sõnul on kohe-kohe valmimas ka tasuta allalaetav äpp, mis aitab navigeerida kodukohvikute vahel ning mille abil saab infot kohvikutes toimuva kohta. “Kui äpp on valmis, siis jagame seda infot kohe Rakvere kodukohvikute Facebooki-lehel,” täpsustas Männik.