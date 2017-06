Ilm kisub taas vihmaseks ja jahedaks

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutlik tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-9 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, õhtul alates Lääne-Eestist sadu lõpeb. Puhub edela- ja lõunatuul 6-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13-18, Kagu-Eestis võimalik 21 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, saartel puhanguti 15 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond edasi Venemaale, selle mõju muutub väiksemaks ja sajuhood hõrenevad ning kõikjale need ei jõua. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning on tugev eelkõige öösel. Öösel on sooja 7-12, päeval 15-19 kraadi.

Neljapäeval jääb Eesti madal- ja kõrgrõhuala piirimaile. Öö on sajuta, päeval on üksikute vihmahoogude võimalus. Tuul on nõrk. Öösel on sooja 6-11, päeval 17-20 kraadi.

Reedel toob edelavool taas soojemat õhku üle Läänemere. Veel on küsitav, kas Skandinaaviasse jõuab uus madalrõhkkond ja selle sajud Eestisse või piirduvad suuremad muutused atmosfääris vaid Norra mere ümbrusega. Kui õhuvool kiireneb ka Läänemere ääres, siis suureneb öösel saju võimalus saartel ja päev toob kõikjale vihma ning tugeva edelatuule. Kui aga kõrgemates õhukihtides on ilm rahulik, siis saab veidi mõjusamaks kõrgrõhuhari, mis hoiab tuule rahuliku ja on vaid üksikute vihmahoogude võimalus. Sooja on öösel 7-12, päeval 17-21 kraadi. (BNS)