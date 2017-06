Punnvõrrisõitjad kogunevad Moel

Punnvõrrisõitjad. Foto on illustreeriv.

Homme, 10 juunil toimub Moe piiritustehase vastas sääreväristajate võidusõit „Võrrid on Moe(s)l“. Ühtlasi on see punnvõrride karikasarja kestvussõidu teine etapp ning sprindi karikasarja teine etapp.