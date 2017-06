Lülitame aga raadio sisse ja kuulame. Paneme plaadi mängijasse ja mõnus meeleolu on kui imeväel saavutatud. Läheme vabal õhtul baari, keerutame jalga ja tunneme end hästi. Aga kes on need Lääne-Virumaa muusikud-meelelahutajad, kes meie kõrvu paitavad? Virumaa Teataja võttis ette neist valiku, sai kokku ja ajas juttu. Muusikast ja elust.