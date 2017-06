Eestit peetakse kõrge maksukoormusega riigiks, aga näiteks Soomega võrreldes puuduvad meil mitmed maksud, näiteks kinnisvara-, tehingu-, pärandi-, auto- ja rahvusringhäälingumaks. Meil arvatakse, et automaksu kohust täidab mootorikütuse aktsiis: mida rohkem sõidad, seda rohkem maksad. Kütuseaktsiis on kasutusel ka Soomes, aga seal on veel kaks automaksu: sõiduki esmaregistreerimisel tasutav autovero ja igaaastane ajoneuvovero.