Nädala kaja: pulli saame veel näha

Hoogsad koosolekud ja arutelud igatahes käivad. Räägitakse kultuurist, haridusest, visioonidest, teostatud ja teostamata plaanidest, tarkadest majadest ja mullavallidest, kergliiklus- ja külavaheteedest, viimastes leiduvatest loendamatutest aukudest, mis lähikonna elanike tuju morniks muudavad ja kätt heinahargi järele panevad haarama.

Aga see kõik on esialgu veel pinnavirvendus. Ma kahtlen sügavalt, kas varakevadel hoogsalt alanud aruteludel jaksatakse terve suve tuld all hoida. Kaldun arvama, et pigem mitte. Samas tahaksin väga loota, et mured, millest pikki aastaid on lõputuid jutte räägitud, leiaksid viimaks mõistliku ja kõiki rahuldava lahenduse.

Et Tarvanpää tulest ja veest läbi käinud rahvatantsijad ja -muusikud saaksid endale tänapäevase harjutamise ja esinemise koha, et vahvatest ideedest pakatavad kunstnikud võiksid nüüdisaegses avaras galeriis oma töid näitusteks üles seada ning vallimäelt tulevad turistide hordid nende vaatamiseks ukse taga vonklevas järjekorras seista.

Et riigigümnaasium tuleks täpselt sinna, kus on tema õige koht, ja et keegi ei võtaks hiljem enam nina kirtsutada ja vinguda. Et õnnetu BC Rakvere Tarvas maksaks ära vähemalt võlad, mis lubaksid uuel korvpalliklubil puhta lehena sammuda, avaldus näpus, Eesti Korvpalliliidu juhatuse manu ja nõutada sealt vabariigi meistrisarjas osalemiseks eriluba. Ma tõesti siiralt loodan seda kõike.

Valitsuses ja seeläbi ka riigikogus aset leidvad viimased vangerdused läänevirulastele kahtlemata tulu ei too, sest meie meestele antakse piltlikult öeldes pihku veepudel ja käterätt ning saadetakse varumeeste pingile jalgu puhkama. Küllap tuleb veel nendegi tund.

Ootame ja vaatame siis pealegi, millise suurepärase suvel ammutatud energiavaruga tulevasteks rahvaesindajateks pürgijad linnades ja valdades sügise hakul oma valijate ette astuvad. Hoiame pöialt, et neil oleks tagataskus häid, kaugele ette vaatavaid mõtteid ning loomulikult oskus ja tahe plaanitut korralikult ellu viia. Sügisene marja- ja seenesaak rõõmustab igaüht niikuinii.