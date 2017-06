Õiguskantsler: endises Tapa erikoolis on probleeme turvalisusega

Praeguse nimega Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses valmis 2015. aasta suvel õppekeskuse uus hoonekompleks. Tänu sellele on märgatavalt paranenud õpilaste elu- ja õppetingimused ning personali töötingimused.

Kontrollkäigu kokkuvõttest selgub aga, et õppekeskuses on probleeme õpilaste turvalisuse tagamisega ning suuremat tähelepanu tuleb pöörata õpilastevaheliste konfliktide lahendamisele ning lastega usalduslike suhete loomisele.

Võrreldes eelmise kontrollkäigu ajal 2013. aastal valitsenud olukorraga, on turvalisuse taset õnnestunud tõsta, kuid mõned kitsaskohad siiski veel esinevad, leidsid õiguskantsleri nõunikud.

Õpilased tõid vestlustes välja, et on kogenud õppekeskuses teiste õpilaste füüsilist vägivalda, nagu tõukamist, löömist, riiete määrimist ja isiklike asjade laiali loopimist. Samuti olid nad kogenud psüühilist vägivalda – solvanguid ja narrimist. Paljud noored tunnistasid, et nad ei teavita õppekeskuse personali kõikidest kiusamis- ja vägivallajuhtumitest. Vähestel õpilastel oli nimetada õppekeskuse töötaja, keda nad usaldavad ja kellelt võiksid keerulises olukorras abi saada. Õpilased arvasid, et ka juhul, kui nad oma murest räägivad, ei võeta seda piisavalt tõsiselt või ei reageerita.

Enim vägivallajuhtumeid toimub noorte sõnul koolitunde oodates ja klassides. Õpilaste kinnitusel on koridorides pimedaid nurki, mis jäävad videojälgimise ulatusest välja, või osatakse leida muid kohti, kus varjatult kiusata.

Vestlustes mainisid õppekeskuse töötajad, et neil ei ole alati selget arusaama, kuidas õpilaste vägivaldsele käitumisele peaks reageerima, ning seega oleks vaja vastavat koolitust ja konkreetseid käitumisjuhiseid.