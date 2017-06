Kultuurikärajate vaimutuli vindus toorestes puudes

​Rakvere Targas Majas peetud kultuurikärajatel “Kelle me täna põlema paneme?” arutati Rakvere kultuurielu probleeme, mis aga taandusid suuresti taas vaidlusele, kas vajatakse ühte või kahte maja. Kas Pärdi keskus või kultuurihoone Keskväljakul? Kui arutelu moderaator Rein Sikk küsis poolesaja inimese ette istuma kutsutud kultuurivaldkonna asjatundjatelt, kelleks olid Kairit Pihlak, Velvo Väli, Tauno Toompuu, Keio Soomelt, Raivo Riim, Anne Nõgu ja Tiiu Mürk, alustuseks, missugune laul iseloomustaks kõige paremini Rakveret, kõlas vastuseks nii “Juba linnukesed”, “Sauna taga tiigi ääres”, “Aga see pole see ...” kui ka tants “Targa rehealune”.