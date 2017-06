Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetati kolme projekti

Toetust said Arkna Terviseküla MTÜ projekt "Arkna kogukonna riskide kaardistamine" summas 2437 eurot; MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste projekt "Päästevarustuse soetamine" summas 3500 eurot ning MTÜ Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando projekt "MTÜ Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando merepäästevõimekuse tõstmine läbi isikukaitse varustuse soetamise" summas 2063 eurot.

Lääne-Viru maavalitsuse maasekretär, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu aseesimees Tarmo Mikkal ütles, et kõik toetusvooru taotluste hindajad olid pingerea koostamisel üksmeelsed. "Toetuse saanud taotlused olid korrektselt koostatud ning on vajalikud kogukonna turvalisuse parandamiseks. Raha said tegelikult erinevad vajadused – merepääste ja kogukonna turvalisus. Kunda merepääste sai näiteks rahastuse toel täieliku päästevõimekuse," lisas Mikkal ja soovis projektide elluviijatele jõudu.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koostegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.