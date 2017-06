Voore farm sai imelise sünnipäevakingituse

Farmi juhataja Sirje Mätas rääkis, et lehmal kolme vasika sündimine on väga erakordne sündmus ning tema praktikas sellist asja varem juhtunud ei ole. ‟See oli meile kõigile üllatus,” rääkis Mätas, kelle sõnul ei teatud enne vasikate ilmaletulekut, et neid nii mitu oodata on.

Teisipäeva pärastlõunal tundsid mõnetunnised vasikad end hästi. Sirje Mätas kõneles, et ka lehm tunneb ennast hästi, kuigi vasikad nägid ilmavalgust kolm nädalat enne oodatud aega ning poegimisjärgselt vajas loom veterinaari turgutamist.

‟Muidu tulevad vasikad ikka ise välja, aga nüüd olid nad seal sõlmes, nii et arsti abi läks kõvasti vaja,” kirjeldas farmi juhataja asjade kulgu. Ka farmi veterinaararst polnud varem näinud kolme vasika sündimist, kaksikuid vasikaid tuleb ikka ette.

Pärast sündimist on jälgimise ja hoole all kõik Voore farmis sündivad vasikad, nii et mingit erikohtlemist kolmikud Mätase kinnitusel ei saanud. Ka on kõik vasikad tema sõnul kenasti ühesuurused ja hea tervise juures. ‟Ternespiima jõid kõik hea isuga,” lisas ta.

Täna tähistas Voore farm oma 17. sünnipäeva, Sirje Mätase sõnul poleks erilisemat kingitust oodata võinudki.