Vestlusõhtul kõneldakse kurjusest

Anthony Burgessi kultusromaanil põhinev Ringo Ramuli lavastus käsitleb vägivalla ja kurjuse olemust, inimloomuse süngemat poolt: “Inimestel on kurjuse juur sees, osad oskavad seda rohkemal, teised vähemal määral alal hoida. Meid trupiga huvitab, kas see ongi meie pärisosa.”

Teemast lähtuvalt on vestlema kutsutud Tartu ülikooli professor Jaanus Harro, psühhofarmakoloog ja käitumise regulatsioonimehhanismide uurija. Oma teadusliku tegevusega esindab Jaanus Harro psühholoogia valdkonda, mis hõlmab nii psühhofüsioloogiat kui ka käitumisteadust. Tema olulisemad teadustööd tervisekäitumise teemadel keskenduvad riskeeriva ja impulsiivse käitumise analüüsile.

Vestlust modereerib Erni Kask, osavõtt on kõigile tasuta. Oodatud on nii õhtuse etenduse publik kui ka need, kes on juba lavastust näinud või plaanivad alles vaadata.