Kaitseministeerium toetab Tapa liikluse parandamist

Kaitseministeeriumi valitsemisalas olev Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) toetab kesklinna terviklahenduse projekti 170 000 euroga ning Karja tänava teekatte taastamise projekteerimist 15 000 euroga.

Kaitseministeerium otsustas toetada Tapa kesklinna väljaarendamist, et muuta turvalisemaks kogu kesklinna liiklus, mis on tihenenud seoses kaitseväe ja liitlasüksuste tehnika liikumisega, ning tõhustamaks ühendust raudteejaama ja kaitseväe Tapa linnaku vahel. Kaitseväele on nii vedude kui ka inimeste jalgsi liikumise jaoks oluline, et kesklinna autode ja jalakäijate liiklus muutuks projekti kaudu selgepiirilisemaks ja ohutumaks.

Karja tänava katet on vaja taastada, selle riknemise osaliseks põhjuseks on ka kaitseväe rasketehnika liikumine kaubajaama. Samuti on vaja tagada kaitseväelinnakuga seotud ehitustegevuse teenindamine raskevedudega, mis samuti osaliselt Karja tänava kaudu käib. Sel aastal toetatakse teeuuenduse projekteerimist, loodetavasti jõutakse tulevikus ka tee ehituseni.

RKIK-i eelarves on ette nähtud vahendid kohalike omavalitsuste investeeringutoetusteks, et tagada taristu arendamine eelkõige kaitseväe ja Kaitseliidu jaoks olulistes paikades. Kohalikele omavalitsustele mõeldud eraldistega saab lahendada paindlikult kaitseväe ja Kaitseliidu aktiivses kasutuses olevate, aga omavalitsustele kuuluvate taristuobjektide korrashoiu ja ohutumaks muutmise.

Peamiselt on seni toetatud omavalitsusi, et tagada juurdepääs objektidele, mis asuvad eraldiseisvalt või mille kasutamisega kaasneb tavapärasest oluliselt suurem liikluskoormus. Samuti on toetatud investeeringuid, mis tagavad kaitseväe vajaduste paindlikuma lahendamise.

Tapa piirkonnas on eelmistel aastatel suurem osa investeeringutoetusi läinud keskpolügoonile viivate teede parendamiseks ja remontimiseks. Tapa vallas on lisaks sellele kaitseministeerium toetanud Loode ja Lõuna tänava kergliiklustee ehitamist, kaitseväelinnaku juurdepääsutee ehitamist, linnakusse ulatuva kaugküttetrassi loomist ning raudteelõikude ehitamist. Kokku on kaitseministeerium toetanud Tapa valla investeeringuid rohkem kui kahe miljoni euro ulatuses alates 2008. aastast.