Mädapea mõisas tuleb pojengipäev

Mädapea mõisa perenaine Marika Vartla, kelle valdustes kasvab umbes sada pojengisorti, tõdeb, et kevad on tänavu väga hiliseks jäänud, sordid, mis praeguseks ajaks peaksid olema täies õies, näitavad alles nuppe. "Isegi Lätis ei õitse veel need, kes peaksid," lisas ta. Küll on juba ära õitsenud esimesed varasemad pojengisordid, näiteks rahvakeeli porgandipojengiks kutsutu.

Pojengipäev on pühendatud Eesti aretaja Sulev Savisaare 35. tegutsemisaastale. Hiilgeaegadel kuulus tema kollektsiooni 500 pojengisorti.

Näha saab pojenginäitust, kuhu lilled saabuvad kohale Lõuna-Eestist ning kus külastajad saavad neid hinnata, et selgitada välja rahva lemmiksort. Sulev Savisaar tutvustab Eestis kasvatatavaid pojengisorte ning Eneli Käger räägib pojengide haigustest ja ravivõimalustest. Lätis tehtavast pojengide aretustööst kõneleb Liga Popova.

Päeva jooksul tehakse ka aia- ja mõisaekskursioone ning saab kaasa osta Savisaare kollektsiooni pojenge.

Mädapea mõisas korraldati mullu suvel floksipäev, mis tuleb teist korda tänavu augusti esimesel nädalavahetusel, kahe aasta pärast on plaanis sirelipäev.