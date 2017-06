Urmas Tamme tabas insult

“Ta käis koos abikaasaga kontserdil ja läks pärast seda poodi ning kui koju jõudis, vaatas proua, et Urmas pargib autot kuidagi imelikult, ning tõttas vaatama,” rääkis Jaadla. Abikaasa leidis autoroolist kõnevõimetu mehe ning kutsus kohe kiirabi, kes Tamme Tallinnasse Põhja-Eesti regionaalhaiglasse toimetas.

Jaadla käis Urmas Tamme haiglas vaatamas ja ütles, et paremas käes on jõudu küll ja poole suuga suudab mees ka päris arusaadavalt rääkida. “Ütles, et näed, siia see keskerakond mind toonud on,” lausus Andres Jaadla.

Ta nentis, et Urmas Tamm jätab emotsioonid enda sisse ning ilmselt tulebki insuldi tagamaid otsida viimase aasta sündmustest nii Targas Majas, mille nõukogu esimees Tamm oli, kui ka keskerakonna siseheitlustest Rakveres, mis viisid selleni, et Tamm otsustati valimisnimekirjast välja jätta.

Andres Jaadla lootis, et Urmas Tamm paraneb ning suudab ka edaspidi oma panuse elu edendamisse anda. “Aga eks see paneb mõtlema küll, et ei toimeta me siin igavesti ühti,” lausus Jaadla.

1954. aastal sündinud Urmas Tamm on lisaks maavanema ameti pidamisele olnud ka Tamsalu linnapea.