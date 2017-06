Riigikogu võttis vastu joobes sõidukijuhtide karistust karmistava seaduse

Riigikogu pressiteenistuse teatel on Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eesmärk viia paremini kooskõlla süüteo raskus ja karistus. Seaduse poolt hääletas 58 ja vastu oli 24 riigikogu liiget.

„Kuna joobes sõidukijuhtimine on süütegudest Eestis üks levinumaid ja ohtlikumaid, siis on karistuste karmistamine igati õigustatud. Eriti suurt tähelepanu tuleb tema sõnul pöörata sellele, et vältida korduvrikkumisi,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Seadusega stimuleeritakse esmakordseid rikkujaid hoiduma uutest süütegudest, luues võimaluse väärteokaristusest tingimisi vabaneda ja teatud tingimustel säilitada juhtimisõigus. Lubatud alkoholi piirmäära ületamise korral saab süüdlast suunata katseajaks ravile, koolitusele või sotsiaalprogrammi.

Seadusega sätestatakse täiendav kuriteokoosseis, kui raske liiklusõnnetuse põhjustanud juht põgeneb sündmuskohalt.

Seadus jõustub tänavu 1. novembril.