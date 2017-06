Doonoritelgid jõuavad Rakverre

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lombi sõnul on doonoritelkide 11. töösuvi hoo sisse saanud.

“See arv räägib iseenda eest, et oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mis on ka doonorite poolt hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon. Telgid on teinud doonorluse nähtavamaks ehk teisisõnu on verekeskus tulnud inimeste sekka. See on väga oluline noorte jaoks, kel seni veel vereloovutuskogemus puudub, samas teeb rõõmu, et ka püsidoonorid külastavad telke meelsasti,” rääkis Lomp.

Ülo Lombi väitel on virumaalaste seas nii doonorlus kui ka doonoritelgid väga populaarsed ning siinsed inimesed on seda korduvalt tõestanud. “Mullusel kuuel telgipäeval Rakveres külastas telke kokku 932 inimest, kellest 779 jõudis eduka vereloovutuseni, doonorite perega liitus 101 esmadoonorit. Kogusime 350 liitrit hinnalist verd. “Usume, et tänavune telgituur Rakveres kulgeb sama edukalt!” on doonorluse arendusjuht optimistlik.

Rakverre tullakse telkidega ka 14.–16. augustil.

Doonoritelkide projekt saab teoks tänu koostööle päästeameti, kaitseväe, sotsiaalministeeriumi, kaitseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, maa- ja linnavalitsuste, maanteeameti, kaitseväe värbamiskeskuse, kaitseväe ühendatud õppeasutuste, kaitseliidu ja Eesti Punase Ristiga.