Rakke kaalub sundliitmise kohtus vaidlustamist

"Mulle meeldib, et võeti kuulda Väike-Maarja vallavolikogu seisukohta Rakke vald Väike-Maarjaga liita, mitte ühinemisprotsess läbi viia, nagu algselt kavas oli," lausus Kesküla.

Ta lisas, et liitmine on lihtsam ja ka oluliselt odavam.

Rakke vallavanem Andrus Blok aga ütles, et valitsuse otsus on vastu Rakke valla rahva ja vallavolikogu tahtmisele. "Ilmselt me selle otsusega ei nõustu ja paistab, et tuleb kohtusse pöörduda," sõnas Rakke vallavanem.

Indrek Kesküla lausus, et kohtus käimisega seotud kulud tuleb kanda Rakke valla elanikel. "350 000 eurost on nad juba loobunud, nüüd hakatakse kohtule lisaks raiskama," ei saanud Kesküla rakkelaste seisukohast aru.

Väike-Maarja vallavanem avaldas arvamust, et kohtupinkide kulutamise asemel oleks mõistlik üheskoos Rakke rahvaga maha istuda ning arutada, mis sügisel saama hakkab.

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi.

Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks.

Pärast haldusreformi elluviimist jääb praeguste otsuste järel Eestis alles 83 kohalikku omavalitsuse üksust: 16 linna ja 67 valda.

Valitsus kinnitas kuus haldusreformi erandit, mille järgi jätkavad iseseisvate kohalike omavalitsustena Loksa linn, Kuusalu vald, Häädemeeste vald, Saarde vald, Kanepi vald, Põlva vald, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn, Toila vald ja Antsla vald.

Neli varasemat ühinemisettepanekut otsustas valitsus saata piirkondlikesse komisjonidesse täiendava arvamuse saamiseks 28. juuniks.

Täiendavat arvamust soovib valitsus ka Haljala ja Vihula valla ühendamise kohta Rakvere valla ja Sõmeru vallaga.