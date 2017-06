Vastukaja: vastus küsimusele “Kes on maski taga?”

“Kes on maski taga?” küsis Virumaa Teataja toimetaja Marju Lina 13. juuni ajalehes. Ta kirjutas nimelt sotsiaaldemokraatide lastekaitsepäeva aktsioonist, kui kogusime läbi huumori – punaseid klounininasid kandes ja neid heategevuslikult müües – Eesti tosinas paigas annetusi Lastekaitse Liidule. Hoolimata vihmast ja tuulest saime kokku üle 3000 euro, mille eest saab suvelaagrisse umbes 30 majanduslikult kehvemal järjel last. Mul on väga hea meel, et saime kaasa aidata.