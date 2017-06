Gunnar Viese: “Ma pigem ainult teeks”

Raske on kujutada ette olukorda, kus peaks ühtaegu nelja sarnase ürituse eest seisma. Ilmselt lööks sellisel juhul minu vastas istuva suvalise asutuse turundusjuhil ikka korralikult klemmid kokku, et kelle asja ma siis õigupoolest ajan. See tekitaks liigset segadust.

Samas olen aidanud tehniliselt koordineerida mitmesuguseid üritusi, näiteks koostöös Madis Oravaga meeste tantsupidu Rakveres ja Orava tantsupidu Kuusalus – need on asjad, mis omavahel nii-öelda risti ei lähe.

Siirdume veel Weekendi juurde. Kuidas te festivali sihtrühma määratlete, kellele see on mõeldud?

Me nimetame ise seda popmuusikafestivaliks, mitte EDM-iks (elektrooniline tantsumuusika – toim.), nagu seda ajakirjanduses tituleeritakse. Tõepoolest, oleme EDM-i sildi endale külge saanud, sest esimese aasta festivali artistid olidki praktiliselt kõik sellised nagu Hollandi staar-DJ Martin Garrix. Teisel aastal lisandusid juba näiteks lätlaste Brain­storm ja Soome noor täht Isac Elliot, kes on toodud nimetusest väga kaugel.

Lihtne näide: Tiësto looming oli kunagi suhteliselt nišimuusika, mida kogunes Saku suurhalli kuulama 5000–6000 inimest, aga mida aeg edasi, seda rohkem see massidesse läks. See nišš muutuski ühel hetkel põhivooluks, popiks. Samamoodi on toimunud EDM-iga. Pange raadiojaam Sky Plus mängima: sealt muud ei kuulegi kui Weekendil kõlavat muusikat. Järelikult on Weekend popmuusikafestival.

Sama lugu oli 1990. aastate Nirvanaga, kelle muusika muutus ühel hetkel põhivoolumuusikaks. Kas mäletate nende albumi “Nevermind” esimest singlit? Seda olid kõik raadiod ja telejaamad täis ja see oligi asjade loomulik kulg.

Kuidas teie tee Weekendi korraldajate omaga ristus?

Täpselt enam ei mäletagi, kuidas tutvus Weekendi peakorraldaja Hardi Loogiga alguse sai, aga meie koostöö esimesed viljad olid 30 Seconds to Marsi, Green Day, David Guetta ja teiste kontserdid.

Esimene Weekend toimus Soomes Helsingi külje all 2012. aastal ja mäletan, et kogu tolleaegne produktsioon tuli Eestist. See oli paras katsumus, sest nii mastaapset festivali ei olnud keegi meist varem korraldanud. Seal esinesid erinevatel päevadel näiteks David Guetta, Hurts ja teised.

Avapäev müüdi välja – 25 000 inimest. Sellest tekkis mõte, et äkki peakski festivali korraldama hakkama. Esimesed aastad olidki ainult Soomes. Hiljem olid Hardil ja tema kompanjonil Johnil mõttes samuti Rootsi ja Läti. Kui nad Riias festivaliplatsi üle vaatamas käies tegid tagasiteel peatuse Pärnus ja sealset rannaala nägid, oligi asi otsustatud: see on see koht.

Saime info Weekendi toimumisest oma pikaaegse koostööpartneri Henri Lindaliga 2015. aasta veebruaris, märtsis läksid juba piletid müüki. See oli tõeliselt hullumeelne tempo, festivali ettevalmistuseks algusest lõpuni kulus vähem kui pool aastat. Täiesti arusaamatu, kuidas sellega hakkama saime. Nüüd on muidugi teisiti, toimetame aasta läbi – üks festival lõpeb, septembris asume juba järgmist ette valmistama.

Sa võid õppida kui palju tahes, aga selles äris maksab eelkõige inimeste usaldus. Sulle ei usaldata seda tööd, kui oled millegagi metsa pannud või midagi ära rikkunud.