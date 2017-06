Viimane võllamees astus lavale

Martin McDonagh' nimi on teatripublikule tuttav: Rakvere teatris on mängitud tema näidendeid "Connemara. Üksildane lääs", "Leenane'i kaunitar" ja "Üks pealuu Connemaras".

"Viimane võllamees" ("Hangman") on McDonagh' müstilise ja vaimuka käekirjaga võidutsev tagasitulek pärast pikemat pausi: sügisel 2015 jõudis materjal esimest korda lavale Londonis. Üllar Saaremäe toob publiku ette põneviku, kus vastamisi õud ja huumor.

Riigi peaaegu et kuulsaimast võllamehest Harryst on saanud baaripidaja. Igal õhtul koguneb kindel seltskond Harry semusid tema pubisse äärelinnas, et klaasi taga päevasündmused läbi võtta. Ühel päeval siseneb kummaline võõras, kelle ümber hakkavad asjad kahtlast kuju võtma, ja minevikusaladused tõusevad taas päevakorda. Kes ta on ja mida otsib? Milline on tema seos kahe aasta eest vangikongis üles poodud mehega, kes viimase hingetõmbeni oma süütust kinnitas?

Lavastuse kunstnik on Teet Suur, kostüümikunstnik Piret Mildeberg ja helilooja Siim Randla.

Mängivad külalisnäitleja Raivo E. Tamm, Indrek Apinis, Margus Grosnõi, Jaune Kimmel või Lisete Laisaar (külalisena), Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets, Velvo Väli ja Imre Õunapuu.

"Viimast võllameest" mängitakse Loodi kuivatis Tapa-Loobu ristis Tallinna–Narva maanteel.