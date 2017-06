TTÜ Virumaa kolledži lõpetab rekordarv üliõpilasi

25 noort lõpetab masinaehitustehnoloogia eriala, 16 energiatehnika eriala, 19 kütuste tehnoloogia, 15 tootmise automatiseerimise eriala, 12 rakendusinfotehnoloogia ja kaheksa hoonete ehituse eriala, teatas kolledž reedel BNS-ile. Sel kevadel kaitses lõputöö 63 kaugõppe üliõpilast.

Diplomi kiitusega saavad sel aastal kolm üliõpilast - kaks hoonete ehituse eriala kaugõppe üliõpilast ja üks kütuste tehnoloogia kaugõppe üliõpilane. Tänavu lõpetas kolledži kuus eksterni, kes olid enne eksmatrikuleeritud, aga tulid tagasi ja said diplomi kätte.

Kaitsmiskomisjonides osalenud ettevõtete esindajad märkisid, et lõputööd olid huvitavad ning kõrgel tasemel. Lõputööde praktilisust ja taset iseloomustab ka see, et igal aastal kuulutatakse mõned kaitsmised ettevõtete nõudmisel kinnisteks. Sellel aastal oli neli kinnist kaitsmist - kaks kütuste tehnoloogia, üks masinaehitustehnoloogia ja üks tootmise automatiseerimise õppekaval.

Kolledži lõpetab tänavu 800. üliõpilane, kelle nimi avaldatakse 22. juunil ning talle antakse üle väike kingitus.

Kolledž saab sel aastal 17 aastaseks ning kokku on selle on lõpetanud juba 841 üliõpilast.