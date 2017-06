Rahvas otsustab 2018. aasta meistrivõistluste medalite kujunduse

Kavanditega saab tutvuda EOK kodulehel ja samas saab ka hääletada oma lemmikkujunduse poolt ning avaldada sellega arvamust, milline medalikujundus on sobivaim jääma sportlastele meenutama oma võitu 2018. aastal.

Eesti Olümpiakomitee esitles kolme medalikavandit, mis on visuaalselt erinevad, kuid kannavad kõik samu väärtusi – rahvuslikkus, traditsioonid, järjepidevus.

"On hea meel, et Eesti juubeliaasta saab spordirahva seas vääriliselt tähistatud. Spordialade ülene koostöö Eesti meistrivõistluste ühtse medalikujundusega on kaunis kingitus Eestile ning tugevdab ka Eesti spordikogukonna ühtsust," ütles olümpiavõitja ja üheteistkordne Eesti meister, EOK sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanter.

EV100 korraldusmeeskonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on Eesti spordiorganisatsioonid ja sündmuste korraldajad Eesti juubeliaasta tähistamisel head partnerid ja tegutsevad parem Eesti nimel südamega.

"Näiteks Eesti Vabariik 100 juubeliaasta tähistamine sai alguse 16. aprillil üle-eestilise rahvamatkaga, mille organiseerimisel lõi kaasa mitmeid spordiorganisatsioone ja liikumis- ning matkaentusiaste. Järgmine suurem algatus on täna esitletud Eesti meistrivõistluste Eesti 100. sünnipäeva erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalite parimatele sportlastele kaela riputamine 2018. aastal," ütles Rohumaa.

"Liikumise ja spordiga seotud sündmusi saab 2018. aastal EV100 programmis olema veel palju teisigi ja see kõik on kinnituseks, et sport ja aktiivne eluviis on lahutamatu osa Eesti riigi pärandist ning on oluliseks tugisambaks Eesti elu edasiviimisel tulevikuski," lisas EV100 kordustoimkonna juht.

Eesti meistrivõistlusi erinevates vanuseklassides korraldavad 67 spordialaliitu. Kokku antakse igal aastal välja ligikaudu 20 000 meistrivõistluste medalit.

Hääletus medalikavandite üle on avatud kuni 2. juuli südaööni. (BNS)