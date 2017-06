Talvejoped kaasa: jaaniööl võib temperatuur kohati langeda 0 kraadini

Võidupühal ehk 23. juunil püsib Venemaa kohal madalrõhkkond küllaltki aktiivsena ja selle serv ulatub ikka Läänemere idarannikule. Sajuhoogude tõenäosus on üle 50 protsendi, saartel väiksem. "Praegu on veel võimalus, et madalrõhkkond jääb nõrgemaks ja sel juhul hoovihma hõredamalt. Kuid on tõenäoline, et jaanilaupäev traditsiooni ei murra ja üle Eesti kuiva ilma loota pole," märkis ilmateenistus. 1

23. juunil puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhuvool on samuti põhjakaarest ning saabuv õhk on külm ja ilm kõle - temperatuur on öösel 4-9 kraadi, meretuulega rannikul on paar-kolm kraadi enam, päeval on aga sooja 12-15 kraadi, sajuhoogude ajal võib veel paar kraadi madalam olla.

24. juunil ehk jaaniööl laialdast sadu ei tule, kuid üksikud vihmahood on tõenäolised. Tuul nõrgeneb ning sooja on 3-8 kraadi, maapinnal pole aga välistatud ka 0 kraadi lähedane jahedus. Meretuulega rannikul on sooja kolm-neli kraadi enam.

Päeval saju võimalus väheneb, kui kõrgrõhuhari mõjusamaks saab. Tuul rahuneb ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur tõuseb kuivemates paikades 15 kraadin, sajuhoogude all on aga paar-kolm kraadi madalam.