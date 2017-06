Vana hea “Lauluga maale” on tagasi ja juba 18. suve läheb teele lõbus lauluvanker. Aegade jooksul on formaat muutunud, mitmel korral nimigi vahetunud. Üks, mis on kindel – suvesarjas saab lustiga kaasa laulda. Rakveres lauldakse homme kell 16 Rahvapargis.