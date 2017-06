Oleg Gross võõrustas neljakordset ralli maailmameistrit Sebastien Ogieri

Sebastien Ogier, millise mulje jätsid teile Ott Tänaku kodurajad Lõuna-Eestis?

Rajad olid väga kiired, väga pehmed, ümbrus ilus, siin on lõbus ralliautoga sõita. Enne Poolat oli siin kasulik testida, sest rada on sama profiiliga, mis Poolas. Ma arvan, et see oli väga lahe päev siin.

Kas teid üllatas eestlaste rallihuvi, et isegi testidel oli raja ääres palju publikut?

See oli isegi oodata, kuna ma tean, et eestlased armastavad rallit, eriti pärast Ott Tänaku võitu Sardiinias. Olen kindel, et kümne päeva pärast Poolas on kõikjal raja ääres palju Eesti lippe näha.

Kas teie arvates oleks kunagi võimalik, et ka Eesti teedel korraldataske ralli MM etapp?

Siin on palju aspekte, millega tuleb arvestada, ma tunnen Eesti teid küll vähe, kuid minu arvates oleks siin ilus sõita. Aga siin hakkavad rolli mängima mitmed aspektid, näiteks majanduslikud. MM-etappi võiks teha igal pool ja miks mitte ka Eestis.

Te käisite ka Oleg Grossi poolt välja arendatud Kehala autospordikeskust vaatamas. Millise hinnangu sellele annate, et väikeses kohas nii uhke rajatis on?

Maailmas on palju motospordihuvilisi ja tore on näha erinevates kohtades selliseid radu. Kehala on väga sobilik testsõitudeks ja rallikrossi võistluste korraldamiseks. Kindlasti mulle kui motospordi fännile see meeldib.

Meeskonnakaaslane Ott Tänak on pidanud teid suureks eeskujuks ja peab teist palju lugu. Kuidas on Ott aastaga muutunud teie silmis?

Muidugi on ta teinud aastaga suure töö. Kuid pärast viga Korsikal, kui ta tegi avarii, oli ta väga löödud. Tal oli väga suur šanss etapp võita. Tal on hea kiirus, ta on tore mees ja temaga koos on hea tööd teha. Kui su tiimis on selline kiire mees, siis ta tõukab tagant ka teisi M-Spordis. Meil on väga suur šanss võita meeskondlik tiitel.

Aasta tagasi Poolas, kui Ott Tänak jäi rehvipurunemise tõttu viimasel hetkel teiseks, olite esimene lohutaja ja nüüd, kui ta Sardiinias võitis etapi, olite esimene õnnitleja. Millised on need sõnad, mida te neil hetkedel ütlesite?

Neil momentidel on esil väga tugevad emotsioonid. Poolas ma tundsin tema pärast kurbust, sest tal olid head võimalused, mis kadusid viimasel hetkel. Ta oli selle võidu ära teeninud. Ent selliseid asju juhtub autospordis. Ma ei mäleta täpselt, mis ma ütlesin eelmisel aastal, aga ma mäletan täpselt, mis ma ütlesin eelmisel nädalal - hästi tehtud, väga hea töö, et ta lõpuks sai selle võidu.