USA toob Balti riikidesse Vene suurõppuse ajaks 600 sõdurit

Hodges ütles reedel, et USA on mures võimaliku Vene pealetungi pärast NATO idatiival Balti riikides septembris toimuva Venemaa suurõppuse Zapad 2017 ajal, vahendas Reuters. Ta osutas, et ka Ukrainasse ja Gruusiasse sissetungid toimusid õppuste kattevarjus.

"Ajalugu on täis näiteid, kus nad [Venemaa] ei pea kokkulepetest kinni. Nad rikuvad neid pidevalt," ütles Hodges Poolas toimuvate NATO õppuste ajal.

Hodgesi sõnul muretseb ta, et Venemaa suurõppus võib viia provokatsioonideni Balti riikide piiride ääres. Ta ütles, et USA toob Zapadi ajaks Balti riikidesse kolm üksust, kuhu kuulub kuni 600 õhuväelast. "Me näeme vaeva, et olla selliste õppuste ajal kõrgeimas valmisolekus," ütles Hodges. (BNS)