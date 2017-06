Pojengide ilu tõi rahva Mädapeale

Kui varem on Mädapea mõisa pere võõrustanud floksisõpru, siis sel korral oli au teha kummardus kuninglikele pojengidele. Mõisa perenaise Marika Vartla sõnul andis selleks põhjuse asjaolu, et Eesti tuntumal pojengikasvatajal ning Vartla heal sõbral Sulev Savisaarel täitus tänavu 35. tegutsemisaasta.

Mõisa ruumidesse oli sisse seatud pojenginäitus, mille eksponaadid pärinesid Savisaare aiast ning Tallinna botaanikaaiast. Vartla sõnul on tänavune kevad olnud uhketele pojengidele liiga jahe ning õienuppude avanemine on edasi lükkunud.

Vartla enda aias kasvab aga pea poolsada pojengisorti.

Mõisa perenaine kõneles, et esmakordselt toimunud pojengipäeval oli erakordselt suur publikuhuvi. "Plaanisime esialgu, et teeme üritusel sajale inimesele," rääkis ta, kuid taipas üsna pea, et huvi teema vastu on siiski märgatavalt suurem.

Nii võis pojengipäeval viibijaile jääda mulje, et külastajate voog ei lõppegi. Registreerunud lillehuvilisi, peamiselt soliidses eas daame, saabus Mädapea mõisa suisa busside kaupa ning kokku ligemale 280 inimest. Lisaks eestlastele oli publiku hulgas ka lätlasi ja soomlasigi.

Marika Vartla sõnul on lillekasvatajate ja aednike elukutse miski, mis vajab kindlasti väärtustamist. Oma südame on lillehuviline mõisaperenaine kinkinud aga floksidele.

Lisaks teemakohastele loengutele said huvilised teha ekskursioone Mädapea mõisa aias ning vaadata Kaurikooli väikeste baleriinide esinemist.