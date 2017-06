Esmaspäev toob vihma ja päikesepaistet

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikul pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 9-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-9 m/s, hommikul pöördub loodesse ja nõrgeneb veidi. Lainekõrgus 0,4-1 meetrit. Võib sadada hoovihma ja nähtavus on hea. Sooja on 13-15 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma – seejuures on sajuvõimalus suurem Lõuna-Eestis. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 17-23 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 4-9 m/s. Lainekõrgus on 0,4-1 meetrit. Võib sadada hoovihma ja nähtavus on hea. Sooja tuleb 18-20 kraadi.