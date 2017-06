VKG analüüsib uuesti aherainekillustikust püramiilinnaku ehitamist

"On hea, et nüüd on vähemalt olemas õiguslik seisukoht antud teema osas. See otsus alles täna, seega võtame praegu aega otsusega tutvumiseks," ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko BNS-ile.

"Kohe saan nii palju öelda, et otsus suures pildis meie tänast tööd ei mõjuta, sest taaskasutame Ojamaa kaevanduses tekkivat aherainet täis ulatuses teistes projektides," lisas Bojenko.

Riigikohtu hinnangul on põlevkivi kaevandamisel tekkiv aherainekillustik jääde, mitte kõrvalsaadus, kui ettevõte ei teeni selle müügi pealt tulu ja soovib aherainekillustikku kõrvalsaaduseks kvalifitseerides vähendada sellelt tekkivat saastetasu.

Põlevkiviettevõte Viru Keemia Grupp (VKG) grupp tahtis põlevkivi kaevandamisprotsessil tekkiva aherainekillustikust rajada Aidu aheraine püramiidlinnaku. VKG sõlmis kohaliku omavalitsusega lepingu püramiidide rajamiseks, mille alusel katab ettevõte ehitustegevusega seotud kulud.

Keskkonnaamet ei olnud nõus VKG lähenemisega kvalifitseerida aheraine kõrvalsaaduseks vaid otsustas, et tegemist on siiski jäätmetega. VKG vaidlustas keskonnameti seisukohad kohtus, kaotas esimeses astmes, võitis teises ja kaotas reedel lõplikult riigikohtus.