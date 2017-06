Turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi!

Kondoom ei ole oluline vaid juhusuhetes, vaid ka püsisuhtes olevatele paaridele. Kondoomi kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui ei ole koos end HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste suhtes testinud,“ paneb noortele südamele Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Pertel.

„HIV on viirus, mis võib kulgeda ilma sümptomiteta – inimene ei pruugi olla nakatumisest teadlik ja ka tema partner ei oska nakatumist kahtlustada. Mõnel inimesel tekivad alguses vaid tavalise viirushaiguse sümptomid.“

Pertel rõhutab, et lisaks HIV-le kaitseb kondoom ka muude seksuaalsel teel levivate haiguste eest. Näiteks ainuüksi klamüüdiat diagnoositi vaid maikuu jooksul 109 korral.

Hinnanguliselt on Eestis kuni 2000 HIV-iga inimest, kes ei ole sellest ise teadlikud.

„Kui inimesel on mitmeid partnereid, tuleks end testida iga kuue kuu tagant ja pärast iga uut partnerit. Soovitatav on kasutada „topeltkaitset“ ehk kondoomi ja ka pille, see annab kindlustunde nii soovimatu raseduse kui ka seksuaalsel teel levivate haiguste vältimiseks,“ lisab Pertel.

Tänavu on Eestis diagnoositud juba 123 uut HIV juhtu.

Aastate jooksul on Eestis HIV-d kokku diagnoositud enam kui 9600 korral, kuid on põhjust arvata, et diagnoositud juhtude arv ei näita tegelikku HIV levimust. Hinnanguliselt on Eestis kuni 2000 HIV-ga nakatunud inimest, kes ei ole sellest ise teadlikud.