Edgar Savisaar plaanib valimistel kandideerida

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea! Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama," kirjutas Savisaar oma Facebooki leheküljel.

Savisaar lisas, et kui arvesse võtta kohalike omavalitsuste valimisi ning riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ning Eesti Kongressi valimisi, siis kandideerib ta sügisel 20. korda.

"Ma olen õnnelik inimene, sest minu töö on olnud minu hobby. Kui edukalt olen seda tööd teinud, seda otsustavad valijad. Tundub, et olen siiski eksami positiivselt sooritanud!" kirjutas Savisaar.

"Valimisi on aga vaja. Liiga palju on segadusi nii ühes kui ka teises majandussektori valdkonnas. Näiteks prügiveoteenuste hinnad on märgatavalt kasvanud. Mõnedes Lasnamäe piirkondades 1,5-2 korda, Narvas isegi kolm korda. Ka seal on võimul Keskerakond. Valimised puhuvad õhu selgemaks ja see kulub meile kõigile ära," seisab Savisaare postituses.