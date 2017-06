Juhtkiri: suhkrumaks sai seaduseks

Suhkrumaks võiks tuua kasu kõigile, sest need, kelle rahakotile see hakkab, jätavad nüüd ehk suhkrujoogi ostmata. Kes aga jaksab osta, täidab riigi rahakotti. On ju tõde, et ka magustatud piimajoogid ei ole kasulikud ei lastele ega täiskasvanutele. Samamoodi on kõiksugu maitseveed hirmsad hambatapjad. Loodetavasti loob uus seadus silla tervislikuma toitumiseni.

Võiks loota, et tootjad hakkavad nüüd jookidesse lihtsalt vähem suhkrut panema, näiteks jogurtitesse, mis praegu on liigagi magusad. Kui aga mitte, pole hullu sellestki, sest alati saab osta maitsestamata piimatooteid ning nendesse oma äranägemise järgi moosi, mett või marju lisada. Odavam ja tervislikum.

Skeptikud on aga arvamusel, et suhkrumaks ei muuda mitte vähimatki. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp on öelnud, et ükski maks ei pane inimest oma käitumist muutma. Käitumises muutuste tegemine algab mõtteviisi muutusest, see omakorda nõuab teadlikkuse kasvu.

Ükski maks ei pane inimest oma käitumist muutma. Käitumises muutuste tegemine algab mõtteviisimuutusest, see omakorda nõuab teadlikkuse kasvu.

21. sajandi inimese toidulauda täidab töödeldud ja valmistoit. Valmistoit aga peidab endas palju varjatud suhkrut, mida süüakse teadmatult. Ei marineeritud ­kurgid, ketšup ega salatikastmed ole kaugeltki suhkruvabad. Selle teadvustamine nõuab just teadlikkuse kasvu.

Magustatud joogi ostmine ei ole kohustus. Kui aga uut maksu huumoriga võtta, võiks rahva tervise eest seisjad kaugemalegi minna: näiteks võiks toidupoed üldse keelduda müümast maiustusi ­ülekaalulistele inimestele.

Kassapidaja võib ju keelduda purjus inimesele alkoholi müümisest. Seega näib olevat täiesti õigustatud, et kui inimene on silmanähtavalt ülekaaluline, siis ei müüda talle ka kommi ega karastus­jooki.