Nädalavahetusel tervitati Rakvere haiglas tosinat uut ilmakodanikku

Haigla ämmaemandusjuht Lemme Luik rääkis, et nädalavahetus oli erakordselt töine, aga saadi siiski oma jõududega hakkama ning abiväge kutsuma ei pidanud.

"Plaanilisi töid oli vähem," märkis Luik. Tema sõnul jagunesid sünnitajad kenasti nädalavahetusele ära, nii et hoolimata asjaolust, et sünnitustube on haiglas vaid kaks, ei pidanud keegi koridoris ootama.

Küll mainis Lemme Luik, et lõppenud nädalavahetusel ilmavalgust näinud titad olid suhteliselt suure sünnikaaluga. "Vaid üks oli pisem," lisas ta.

Ka eesolevad pühad tõotavad haigla sünnitusosakonnale töised tulla, sest arvelolevaid rasedaid on palju. "Jaanipäeval on ju ilus sünnipäeva pidada," ütles haigla ämmaemandusjuht.