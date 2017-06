Homme hommikul algab suvi

Suvine pööripäev ehk suvine päikeseseisak on ööpäev iga aasta 20. või 21. juunil, mil on põhjapoolkeral pikim päev ja lühim öö. Päikeseseisaku ajal on Maa telg kõige rohkem Päikese poole kaldu.

Pärast pööripäeva hakkavad tasapisi taas päevad lühenema ja ööd pikenema.

Muinaseestlastele oli pööripäev ehk leedopüha koos leedotulega äärmiselt märgiline. Jaanipäeva nimi ning tähistamine võeti omaks tasahilju ja alles peale ristisõdijate Liivimaale saabumist.

1578. aastal kurtis Balthasar Russow „Liivimaa kroonikas“, et eestlased panevad rohkem rõhku pööripäeva tähistamisele kui kirikus käimisele.

Looduses ei alga suvi mõistagi pööripäeval. Varasuve saabumise loodusmärkideks loetakse näiteks õunapuude õitsemise lõppemist, pihlaka õitsemist ning piiritajate saabumist. Tänavu täheldati selliseid märke Kagu – Eestis mai viimastel päevadel , Põhja – Eestis juuni algul.

Südasuvi saabub siis, kui õhusooja jagub ööpäevas keskmiselt viisteist kraadi või enam.