Aarne ja Krista Kõuele tähendab jaanipäev puhkust ja ka ühe kõrge koduaias kasvava kuuse pügamist, mis tänavuse pikale veninud kevade tõttu on paar nädalat edasi nihkunud. “Ja kodus on liiga hea olla, et jaanipäeval kuhugi mujale minna,” poetab Krista oma imeilusas aias jalutades.