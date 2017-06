Väike-Maarjas selgub eliitpäästekomando

Teisipäeval on võistlus sisekaitseakadeemia päästekolledži harjutusväljakul ning kolmapäeval Väike-Maarja spordihoone ees platsil, teatas Ida päästekeskuse pressiesindaja. Väike-Maarja keskväljakul korraldatakse aga ohutuspäev.

Võistlus on üles ehitatud võimalikult reaalsete olukordade lahendamisena, mistõttu on see vaatemänguline ja annab pealtvaatajatele võimaluse näha lähedalt päästjate igapäevatööd. Võisteldakse viiel alal, millest tulekahju kustutamine, kombineeritud harjutus, vigursõit ja tagalatöö ning kodunõustamine on kavas esimesel ja liiklusavarii lahendamine teisel võistluspäeval.

Üleriiklikule võistlusele pääsevad regioonide võistluste parimad. Esialgsetel andmetel tuleb kohale 15 päästekomandot.

Tiitlikaitsjast Nõmme päästekomandole pakuvad konkurentsi Põhja päästekeskusest Lasnamäe ja kaks võistkonda Kehra päästekomandost, Lõuna päästekeskusest Viljandi, Põltsamaa ning Tõrva päästekomando ning Lääne päästekeskusest Orissaare, Haapsalu, Pärnu-Jaagupi ja Vändra päästekomando, Ida päästekeskusest Rakvere, Väike-Maarja, Jõhvi, Sillamäe.

Võistluse peakorraldaja, päästeameti päästetöö osakonna planeerimise talituse juhataja Häli Allase sõnul tuleb võistlus põnev, sest kohal on mitu varasemat võitjat ja esikolmikusse kuulunud komandod, kes kõik ihkavad tiitlit võita. Allas lisas, et igal aastal püütakse võistlusesse viia sisse uuendusi tulenevalt sellest, mis on aktuaalne igapäevatöös. Tänavu on suurem rõhk tööohutusel ja uue võistlusalana on lisandunud kodunõustamine.

"Võistlus toimub nii-öelda karussellimeetodil, mis tähendab, et korraga sooritab eri võistlusalasid neli päästekomandot, ning seega igav õppeväljakul ei hakka. Teisel päeval lisab põnevust pööratud järjestuses start ehk esimese päeva võitja stardib viimasena," ütles Häli Allas.