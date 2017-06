Mihkel Juhkami: arvan, et linn on paraadiks valmis

Linnapea sõnutsi on paraadi ettevalmistused käinud juba viis kuud. "Oleme regulaarselt linnavalitsuse suures saalis kokku saanud kõigi paraadi korraldamisega seotud isikutega. Paraadi korraldamine on Kaitseliidu rida, aga loomulikult oleme omavahel arutanud kõiki asjaolusid," rääkis Juhkami.

Ta tõi näite, et viimased kaks päeva on tegeletud sellega, et vool jõuaks tele- ja võimendusmeesteni probleemideta. "Ausambamägi tehti korda, istutati lilli. Eks siin koristatakse ja niidetakse kogu aeg. Liiklusmärgid on üles pandud, inimesi on teavitatud. Päris valmis oleme 23. juuni hommikul, kui linnahoolduse mehed lähevad ja tõmbavad sinimustvalged lipud väljakule üles," kõneles linnapea.

Küsimusele, kas linnatänavate remont ja teede üldine halb olukord võiks olla külaliste silmis meie linna nõrgim lüli, vastas Mihkel Juhkami: "Miks see vingumine nõrk lüli on? See, et inimene pole millegagi rahul, on paratamatu, kõigile ei saa meeldida."