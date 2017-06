Kehakinnitust ja ööbimiskohta otsivate pealetung võib toimuda

Aqva spaa ja hotelli juhataja Roman Kusma ütles, et Aqva hotellitoad on homseks peaaegu välja müüdud. “Mõned vabad kohad veel on,” lisas ta.

Tema sõnutsi on ööbijate seas ka neid, kes on otsustanud paraadi vaatama minna ja siis puhata nende juures jaaninädalavahetuse. “Jaanipäeva kohta oleme suhteliselt hästi välja müüdud. 24. juunil on alles mõni tuba.”

Berliini Trahteri kohta, mis asub linna tuiksoonel, ütles selle omanik Kusma, et kuna Keskväljakule pannakse üles maakaitsepäeva atribuutika, tuleb trahterisse kindlasti palju inimesi. “Oleme nendeks päevadeks valmis lisajõududega. Kui on sellised rahvamassid, siis ilmselgelt on köökidel piirid ja järjekorrad tekivad ikka. Inimesed on selliste suurte ürituste puhul harjunud, et järjekorrad on pikemad, sellega peab arvestama,” rääkis Roman Kusma.

Katariina Keldri omanik Tõnu Leppik ütles, et neil on külalistemajas mõni vaba koht. “Oletan, et paraad on üheks põhjuseks, miks inimesi on külalistemajas jaanipäeva kohta tavapärasest rohkem,” lausus Leppik. Toitlustamisest rääkides märkis omanik, et toorainet on piisavalt, kuid tellimuste täitmisega läheb aega ja seda tuleb arvestada.

Pihlaka kohvikust, kus on ilmselgelt kondiitritoodetega maiustamise tippaeg - koolilõpp, paraad ja jaanipäev -, öeldi, et nemad ootavad inimesi. “Linnas on palju rahvast ja Pihlaka nimi on nii tuntud, et meie juurde tullakse istuma ja kooke sööma. Oleme sellega arvestanud,” sõnas Pihlaka kohviku juhataja Viia Küüsmaa.

Krooni Selveri juhataja Helgi Aver avaldas arvamust, et kuna nende juurde on teeremondi tõttu keeruline pääseda, suundub põhimass neist eemale. “Teeremont on meie kaupluse külastatavust mõjutanud,” märkis Aver ja pakkus välja, et neil päevil valitakse sisseostudeks hoopis äärelinnapoed. Samas ütles poe juhataja, et nad on arvestanud, et linnas tuleb paraad ja ka jaanid on ukse ees. “Oleme varunud karastusjooke, vett, jäätist, puu- ja juurvilja ning loomulikult liha,” loetles Aver. Tema sõnul on ilmselt siiski täna kõige rohkem ostmist, sest homme sõidavad inimesed linnast välja.

Rakvere gümnaasiumi ringtee lähedal asuva Olerexi tankla turundusjuht Janne Laik ütles, et nad on arvesse võtnud seda, et paraad toimub neile väga lähedal. “Samas on tanklad jaanipühadel alati väga külastatavad.”

Üllatavalt on Rakveres siiski toitlustuskohti, mis hoolimata sellest, et linna saabub tavapärasest rohkem inimesi, suletud.