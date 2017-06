Homme toimuv võidupüha paraad toob Rakverre 1000 asjaosalist. Kõik need inimesed vajavad paraadi paremaks kordaminekuks koikut, kus välja puhata. Paraadil marssijad ööbivad Rakveres peamiselt koolides. Asemed on valmis tehtud Rakvere gümnaasiumi, Rakvere reaalgümnaasiumi ja Rakvere ametikooli õpilaskodusse. Koolidel on veel üks oluline roll - neis on korraldatud ka osalejate toitlustamine.