Spordikeskuses lauldi sõduritele, et aidata nende lapsi

Kontsert algas võimsalt. Avalooks oli kõigile teada-tuntud "Pistoda laul", mille esitasid naksakad piigad ansamblist La La Ladies, toetamas konferansjee Üllar Saaremäe. Kõlanud viisid olid nii kaasakiskuvad, et spordisaali ukse juures kõigutas tantsurütmis nunnut beebit üks isa. Võimalik, et tänapäeva sõdur, üks neist, keda Üllar Saaremäe võrdles omaaegse priiuse rüütliga.

Üks selline mees oli ka Iraagis 2004. aastal hukkunud vanemveebel Arre Illenzeer, kelle tütre Carolini järgi Carolin Illenzeeri Fond loodigi. Oma isa on näinud see tüdruk elus vaid korra, kahekuusena.

Kontserdiga kogutud rahaga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada just raskelt vigastatud või teenistuses surma saanud kaitseväelaste laste haridusteed ja huvitegevust.

Carolin Illenzeeri Fondi patroon on president Kersti Kaljulaid, kes ütles, et maailm on rahutu ja me aitame missioonidega neid, kelle ümber on maailm rahutu.

"Õnnelik on see riik, kes saab oma riiki kaitsta oma piiridest võimalikult kaugel. Me saame oma iseseisvust kaitsta oma piirdest kaugel," lausus president.

Kontserdil rääkisid oma lugusid ka missioonidel osalenute pereliikmed - on ju nemad mõtetes sõduriga alati kaasas. President Kersti Kaljulaidi soov murelikele pereliikmetele kõlas nõnda: "Usaldage Eesti kaitseväe väljaõpet ja ülemaid."

Heategevuskontserdil esinenud Lehtsest pärit lauljatar Elina Born ütles, et ta oli nõus osalema, sest talle meeldib aidata. "Sellisest esinemispakkumisest ära öelda tundus mulle kuidagi vale. Kuna projekti raames toetatakse laste huvitegevust, loodan, et äkki leiab mõni neist ka tee muusika juurde," rääkis Elina Born. Lauljatari sõnutsi avaldab ta lastele, kelle toetuseks kontsert on, omapoolset toetust enda hääle ja mõtte kaudu. "Loodan, et aeg ehk parandab lõpuks kõik haavad," lausus ta.

Elina Born tegi seda üldtuntud laulude "Rannakolhoosis" ja "Taas punab pihlapuid" kaudu. ""Rannakolhoosi" laulan ka oma esinemistel, küll aga teises võtmes ja teistsuguse koosseisuga, aga siin on seda väga hea meel esitada koos orkestriga. "Taas punab pihlapuid" on igatsev lugu ja võibolla sellisest vanast klassikast ka üks minu lemmikuid. See on ka väga hingestatud ja sobib antud kontserdile minu arvates väga hästi. Tore on ka see, et kontserdil ei esita muusikud mitte ainult enda repertuaari kuuluvaid, vaid ka eestlaste südamesse kuuluvaid laule," rääkis lauljatar.

Kontserdi "Laulud sõdurile" juht Üllar Saaremäe ütles, et tema oli nõus osalema, sest see on riigist ja kaitsjatest lugu pidava kodaniku kohus. "Ainuvõimalik otsus, kui selline pakkumine tehakse," lausus Saaremäe, kes on ka varem heategevusüritusi juhtinud.

"Juhatasin lauljad sisse ja välja, rääkisin kontserdisüsteemist. Selles pole midagi keerulist, ei. See on minu eriala," lisas seekordne konferansjee Saaremäe.

Elina Born, kes hiljuti käis Eesti sõduritega Liibanonis patrullis, ütles, et tegelikult oli seal turvaline, sest oli ta ju rahuvalvajate juures. "Ühel õhtupoolikul üksi õues seistes ja päikeseloojangut nautides, kui kõik oli vaikne ja rahulik, hakkasin paratamatult mõtlema sellest, miks peab olema maailmas sõda. Mõtisklesin seal vaikselt kahe suure Lähis-Ida riigi vahelises baasis ning siis hakkas kuskilt mošeest kostma palvekutsung. See oli nii ilus, aga peas tekkis ebakõla ja vastuolu," meenutas lauljatar emotsionaalset hetke.

Üllar Saaremäe ütles, et tema pole missioonill käinud, küll aga pakkumise korral sellele mõtleks. "Ikka kui töö- ja elutempo seda võimaldaks," lausus Saaremäe, lisades, et see, kui Eesti sõdur langeb, puudutab teda täpselt samuti nagu kõiki teisigi.

Muusikaelamust aitasid spordihoones publikuni tuua Lehtse neiu Elina Born, Birgit Sarrap, La La Ladies, Daniel Levi Viinalass, Kõrsikud koos meie enda mehe Andrus Albrechtiga, Rolf Roosalu ja Jaan Sööt. Muusikuid saatis Eesti Kaitseväe Orkester Peeter Saani juhatusel.

Kontserdist tegi otseülekande Eesti Televisioon.

Eelmisel aastal Võru spordikeskuses toimunud kontserdiga koguti annetustelefonide kaudu üle 27 000 euro.