Seekordne võidupühaparaad toob uuendusi

Merle Norit: "Noorte välivorm võeti kasutusele sel aastal ja on mõeldud välitegevuses osalemiseks matkadel, laagrites, võistlustel."

Tuletoojate kohta rääkis Norit, et sel aastal on need vabatahtlikud noortejuhid, kes juhendavad, aitavad ja õpetavad noorkotkaid ja kodutütreid. "Põhieesmärk noortejuhi töös on luua tingimused, mis toetavad noorte isikliku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Noortejuhil peab olema pedagoogiline või noorsootööalane haridus või kogemus," edastas Norit.

Tuletoojad saavad 23. juunil võidupühaparaadil presidendilt võidutule, et viia see oma kodukanti ja jagada jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele.