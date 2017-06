Nii taastati võidupüha ja võidutulede süütamise traditsioon

Ühel aastal võidupüha tähistamist ette valmistades ei saanud me kuidagi presidendilt teada, millises linnas tuleb üritus korraldada. Toompealt hoiatati, et kui me järgmiseks valitsuse istungiks toimumiskohta ei nimeta ja rahataotlust ei esita, siis meile raha ei eraldata ning üritus tuleb ära jätta.

Hädaga meenus mulle tudengipõlvest lugu, kuidas osa üliõpilasi kasutas eksamil ühte suur pintsakut, millele oli õmmeldud kaks sisetaskut. Vastama minnes tõmbasid tudengid pintsaku kordamööda selga, lühematel meestel muidugi käised ja hõlmad lohisesid, kuid taskutes olid varem valmis kirjutatud eksamilehed.

Õmblesin siis minagi oma pintsakule kaks suurt sisetaskut, kuhu panin valmis trükitud materjalid kõigi nende linnade kohta, millest presidendiga ­varem juttu oli olnud. Need olid Võru, Viljandi, Pärnu ja Narva. Läksin Kad­riorgu ja kandsin presidendile need ­nimed ette. Ise kartsin, et äkki on nõunikud loetellu uusi linnu jõudnud lisada.

Presidendil oli kiire nagu alati, ja et minust kiiremini vabaneda, ütles ta: “Valmista ette paberid võidupüha lä­biviimiseks … Pärnus!” ja tahtis juba lahkuda, kui haarasin kärmelt pintsaku sisetaskust valmis komplekti Pärnu ürituste päevakava ja lisadega. Palusin tal nendega tutvuda ja need allkirjastada.

President oli üllatunud: “Juba valmis, kas sul kirjutusvahend on?” Teinud mõningad märkused ja täiendused, andis ta oma kinnituse ja nii saimegi järgmisel hommikul alustada täie jõuga võidupüha ürituste ja paraadi ettevalmistusi.

Võidupüha paraad 1998. aastal Viljandis. / Erakogu

President Lennart Meri süütas esimesed võidupüha tuled Eesti Meestelaulu Seltsi laulupeotõrvikuga. / Erakogu